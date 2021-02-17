В Пермь привезли еще два трамвая модели «Львенок»

Фото: gorodperm.ru

В Пермь поставили еще два трамвая модели «Львенок». Об этом сообщает business-class со ссылкой на Instagram и.о. главы Перми Алексея Дёмкина.

- Производитель выполнил свои обязательства раньше срока. 13 новых вагонов уже работают на линии, еще 2 поедут по пермским рельсам после приемки и обкатки. Таким образом, с 2019 года добавили в трамвайный парк «Пермгорэлектротранса» 24 новых трамвая. «Львята» работают на маршрутах №6, №7, №11 и №12, – сообщил Алексей Дёмкин.

В трамваях установлены навигаторы, информационные табло, системы учета пассажиропотока и кондиционеры. Также вагоны обладают запасом автономного хода/