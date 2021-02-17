Более 450 заявок подано для участия в акселераторе SberStudent на территории Волго-Вятского банка

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К общероссийскому акселератору SberStudent присоединилось уже более 450жителей девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка. Заявки подавали студенты, аспиранты и научные сотрудники институтов и университетов.

Студенческий акселератор SberStudent для студентов России — это возможность изучить опыт организации и развития бизнеса под руководством преподавателей Стэнфордского университета и экспертов в индустрии, научиться мыслить как инновационный предприниматель, а также оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку (product-market fit), выстраивать архитектуру бизнес-моделей, формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для их достижения, найти крупных заказчиков, партнеров и получить первые инвестиции на развитие и, главное, реализовать работающий продукт стартапа и монетизировать его.

Петр Колтыпин, Вице-Президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Я уверен, что участие в акселераторе - это возможность получить уникальные знания, изучить лучшие мировые практики и даже развить свою бизнес-идею. Программа разработана Стэнфордским Центром Профессионального Развития, а значит, у каждого желающего есть возможность научиться образу мышления, который применяется в Кремниевой долине. Поэтому я приглашаю всех воспользоваться такой возможностью и присоединиться к акселератору SberStudent. В дальнейшем реализация этого проекта позволит повысить культуру предпринимательства в наших регионах».

Помимо основной программы, лучшие команды, выбранные Сбербанком, получат дополнительное кураторство работая совместно со Стэнфордским Центром Профессионального Развития, управляющим Stanford Online, а также возможность представить проект более чем 60 компаниям экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам на финальном демо-дне в СберУниверситете.

Участие в проекте абсолютно бесплатно, нужно оставить заявку на сайте в срок до 25 февраля.