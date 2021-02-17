В ДТП в Пермском крае погиб пассажир легковушки

Авария произошла в Соликамске. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В Соликамске рано утром 17 февраля произошла серьезная авария. В ней погиб мужчина. По улице Осокина ехал «Рено Логан», за рулем был 30-летний мужчина, житель Соликамска.

По предварительным данным он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «УАЗ Патриот».

- Погиб пассажир «Рено», 60-летний мужчина, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. – В больнице оказались водитель иномарки и еще один 38-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное, ведется следствие.