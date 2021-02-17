В Пермском крае у больницы поймали рысь

Рысь сейчас находится в ветлечебнице. Фото:dobryanka.net

В Добрянке охотоведы поймали рысь. Животное пришло на территорию местной больницы.

- Животное очень слабое, истощено - рассказали в Минприроды Пермского края. - Скорее всего пришло за пропитанием. Рысь поймали и отвезли в ветеринарную клинику. Ей ставят капельницы, надеемся, что ей станет лучше и охотники отвезут ее далеко в лес.

Специалисты отмечают, что рыси достаточно пугливые животные и если оно пришло к людям жертвой может стать, кошка. На собак они нападать не станут, наоборот, лай ее отпугнет.

Напомним, «КП» уже писала еще о нескольких случаях за последний месяц, когда дикие животные приходят близко к людям. Во двор к жителям деревни Жебреи также пришла рысь.

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