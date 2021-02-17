В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 20 детей

На 17 февраля в регионе 44 390 случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском каре за прошлые сутки выявили 252 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщает, что среди заболевших 20 детей. Также из числа новых заболевших - 47 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому. 100 заболевших - это мужчины, 152 – женщины.

Среди взрослых: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 58 человек, 84 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет.

На 17 февраля в регионе 44 390 случаев коронавируса.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, - сообщает Роспотребнадзор. - Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 16 февраля – 0,96).