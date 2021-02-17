Как в Перми будет работать почта в праздничные дни

Почта меняет режим работы в праздничные дни. Фото: Василий Вахрин

Отделения почты в Перми изменят график работы в связи с 23 февраля. Напомним, что нас ждет 6-дневная рабочая неделя, а затем три выходных дня.

20 февраля почтовые отделения по работать по графику понедельника и закроются на час раньше.

21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений Пермского края.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.