Как в Перми будет работать почта в праздничные дни

Почта меняет режим работы в праздничные дни.
Фото: Василий Вахрин
Отделения почты в Перми изменят график работы в связи с 23 февраля. Напомним, что нас ждет 6-дневная рабочая неделя, а затем три выходных дня.
20 февраля почтовые отделения по работать по графику понедельника и закроются на час раньше.
21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.
23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений Пермского края.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.