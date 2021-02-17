«Вы можете их знать». В Перми полиция ищет двух парней и девушку, которые украли телефоны на 160 рублей

Подозреваемые в краже телефонов.

В одном из магазинов бытовой техники, который расположен в торговом центре в Перми камеры запечатлели, как двое молодых людей и девушка забирают с витрины два мобильных телефона и ремешок для смарт-часов и уходят. Теперь двух парней и девушку разыскивает полиция. Их подозревают в тайном хищении товара. В общей сложности ущерб составил почти 160 тысяч рублей.

- Если вы опознали данных граждан, звоните по тел.: 218-88-36, 218-88-34. Анонимность гарантируется, - заявляют в ГУВД по Пермскому краю.