В Перми проверят, как на экологии скажется строительство гостиницы у Черняевского леса

В Перми проведут экологическую экспертизу возможного воздействия на Черняевский лес при строительстве ОАО «РЖД» ведомственной гостиницы. Фото: Анна Маркова

В Перми проведут экологическую экспертизу возможного воздействия на Черняевский лес при строительстве ОАО «РЖД» ведомственной гостиницы. Сделать экспертизу поручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми объясняют, что земельный участок за ДКЖ площадью 1,27 га находится в собственности компании.

Он не входит как в границы Пермского городского лесничества, так и в границы особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта «Черняевский лес». Участок смежный с этими территориями.

По Правилам землепользования и застройки Перми, участок расположен в границах территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий. Поэтому здесь можно размещать объекты капитального строительства.

ОАО «РЖД» вправе вести строительство на этом земельном участке. Обсуждаемый сейчас проект по увеличению высотности позволит минимизировать площадь застройки участка и сохранить большее количество деревьев.

В экспертном заключении будет дана оценка воздействия на Черняевский лес, схемы зоны влияния проектируемого объекта, предложения и рекомендации.

Без результатов экологической экспертизы проект решения по увеличению высотности на этом земельном участке не будет рассматриваться на заседании Пермской городской Думы. Начать строительство будет невозможно.