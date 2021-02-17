В Пермском крае окончены поиски женщины, которая пропала 9 февраля

-

В Пермском крае волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили о завершении поисков 43-летней жительницы Чусовского района Светланы Галимовой.

Светлана пропала во вторник, 9 февраля. В этот день она вышла из дома по улице Гагарина в поселке Скальный и исчезла. Женщина могла находиться в любом городе края.

17 февраля волонтеры сообщили, что ее поиски окончены, она найдена живой. Где все это время находилась женщина и почему не выходила на связь – не сообщается.

Кстати, продолжаются поиски 17-летней Анжелики Козыревой. Она ушла из дома 20 января и исчезла. По информации «КП», девушка могла уехать из Соликамска в Пермь с 19-летним другом, последний раз ее видели около недели назад в центре Перми.

Девочка учится в 11 классе, за ее судьбу переживают не только родители, но и классный руководитель и одноклассники.