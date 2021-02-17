Погода в Перми на 17 февраля 2021 года: синоптики предупредили об аномальных морозах

Аномальная волна холод в Пермском крае продолжается. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Перми на 17 февраля 2021: в регионе ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Аномально холодная погода, температура воздуха ночью –28, –23º, при прояснениях –38,–33º, днем –21,–16º, местами по северу и востоку до –26º.

Сегодня ожидаются метеоусловия, благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере.

Аномальная волна холод в Пермском крае продолжается, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7ºС и более.

С 18-20 февраля в регионе ожидается сильный мороз 42, -40º.

В четверг облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –31,–26º, на крайнем севере 41,–36º, днем –22,–17º, на крайнем севере –29,–24º.