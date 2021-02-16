Власти Прикамья пояснили оценочную стоимость третьего моста через Каму

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Комитет ЗС Прикамья по развитию инфраструктуры поддержал внесение строительства третьего моста через Каму в региональный перечень автодорожного строительства.

Мост планируют построить в створе улицы Крисанова. Его длина вместе с тремя транспортными развязками 11,95 км. На строительство предполагается потратить – 43,5 млрд руб.

- Это оценочная стоимость строительства объекта вместе с подходами, транспортными развязками, выкупом земель и строительством самого вантового моста, - заявил министр транспорта Андрей Алякринский. - Проекта пока нет, Пермский край находится в поисках инвестора. Строительство планируется осуществить на условиях ГЧП, то есть с привлечением средств инвестора,

В краевом Минтрансе отмечают, что вантовый мост за счет более сложной конструкции (наличие длинного пролетного строения, поддерживаемого пилоном и стальными тросами (вантами) отличается от стоимости от моста с типовым пролетным строением. Там также пояснили, что оценочная стоимость просчитана в ценах на тот период, когда начнутся строительно-монтажные работы.

Выполнение проектно-изыскательских работ запланировано на 2022-2023 годы, строительство – на 2024-2027 годы.