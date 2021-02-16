В доме жителя Добрянки нашли целый арсенал оружия

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В ближайшее время в Добрянке сядет на скамью подсудимых 48-летний местный житель, который обвиняется в совершении трех преступлений, связанных с незаконным хранением оружия.

- В 1995 году мужчина нашел на территории города Добрянка взрывные устройства – гранаты и запалы к ним, которые до ноября 2020 года хранил в своем доме в городе Добрянка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – А с 2018 года по ноябрь 2020-го мужчина приобретал пистолеты и боеприпасы к ним, переделывал их для стрельбы огнестрельными патронами, и хранил их дома.

Во время обыска у мужчины было изъято 13 единиц оружия, более одной тысячи патронов, две боевых гранаты и другие предметы, вещества, предназначенные для изготовления оружия и боеприпасов к нему.

Пока шло следствие, в адрес органов внутренних дел было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.