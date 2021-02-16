«Кто мог додуматься до такого безобразия?». В Перми спилили «арку» из деревьев на Куйбышева

Фото: Мой город Пермь/ВКонтакте

В паблике «Мой город Пермь» появились фотографии спиленной «арки» из деревьев боярышника в районе дома на улице Куйбышева, 98а.

«Кто мог додуматься до такого безобразия? Воистину, поступок человеческой глупости», - написал автор фото.

Многие пермяки предполагали, что деревья подверглись кронированию. Однако в администрации города сообщили, что не проводили работы по обрезке кустов боярышника в районе здания по улице Куйбышева, 98а.

- Разрешение на проведение данных работ не выдавалось, - сообщили в пресс-службе мэрии. - По информации, представленной сетевыми организациями города Перми, работ по обрезке зеленых насаждений в охранной зоне сетевого хозяйства по данному адресу не проводилось. Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми устанавливает исполнителя и цели работ по обрезке боярышника. В случае наличия информации (фото, видео) о лицах или организациях, которые проводили данные работы, просим направить их в адрес управления по экологии и природопользованию администрации города Перми по телефону - 212 56 92 или на адрес электронной почты - uep@gorodperm.ru.