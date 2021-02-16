«Один погиб, двое получили ожоги». В Пермском крае из-за утечки бытового газа произошел пожар в многоквартирном доме

Пожар произошел из-за утечки бытового газа. Фото: архив "КП"

Днем 16 февраля в поселке Ныроб произошел пожар в трехэтажном 36-ти квартирном жилом доме. В результате ЧП погиб один человек погиб, еще двое получили ожоги.

- Пожар произошел в связи с утечкой бытового газа, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Огнем повреждена одна квартира, возгорание ликвидировано в кратчайший срок, эвакуации жителей не требуется. По предварительной информации в доме постоянно проживает 105 человек.

После пожара прокуратура Чердынского района Пермского края организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления, а также управляющей компании по содержанию имущества в многоквартирном жилом доме, соблюдению требований безопасной эксплуатации газового оборудования. А в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.