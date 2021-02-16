«В Перми лучшие в стране болельщики». Александр Башминов – о Чемпионате Европы по баскетболу - 2022

Александр Башминов. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Уже на этой неделе в Перми пройдут отборочные матчи Чемпионата Европы по баскетболу - 2022. В столицу Прикамья приедут баскетболисты сборных России, Эстонии, Северной Македонии и Италии. Всего на площадке «Молота» пройдет шесть игр, две из которых сыграют баскетболисты сборной России. Почему стоит посмотреть предстоящий чемпионат и насколько важна роль болельщиков на играх, поговорили на радио «Комсомольская правда» (96,6 fm) с генеральным директором баскетбольного клуба «Парма» Александром Башминовым.

Можно ли назвать Пермь одним из центров развития мирового баскетбола?

- Пермь – единственный город, в котором сборная России ни разу не проигрывала. Каждый раз, когда мы говорим об этом со спортсменами, становится немного волнительно - не сглазить бы. Матчи в Перми в очередной раз становятся особенно важными, ведь от них будет зависеть попадание на чемпионат.

Пермь принимала на своей площадке несколько поколений спортсменов сборной. И они всегда встречали самую яркую поддержку. Как говорил Сергей Белов: «Пермь – лучший город для баскетбола». И это правда, а еще в Перми лучшие в стране болельщики. Никто, нигде и никогда не болеет за нашу сборную так, как это делают пермяки. А поддержка трибун для спортсменов крайне важна.

Получается, что дома будет играть легче?

Однозначно сказать нельзя. К примеру, в одном из последних матчей в Перми сборная России поначалу выглядела весьма неуверенно. Главный тренер нашей команды тогда сказал: «В первой половине зрители сначала сковывали игру команды, а во второй так погнали спортсменов, что остановить их уже было невозможно». Поэтому бывает и так, что ответственность спортсменов перед болельщиками сковывает их самих. Но на эти игры приедут баскетболисты, которые уже знакомы с пермскими болельщиками, поэтому, надеюсь, то оцепенение, которое однажды произошло, не повторится и все пройдет как по маслу.

Почему стоить прийти на чемпионат?

Хотя бы ради того, чтобы убедиться, как болеют за нашу сборную. Кроме того, на играх всегда царит атмосфера праздника и эмоции, которые испытываешь во время матча, непередаваемы. Ну и, наверное, самое интересное на матче, да и в спорте вообще – его непредсказуемость. Невозможно угадать, чем он закончится.