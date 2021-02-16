5,5 млрд рублей вложит «Азот» в инвестиционную деятельность и ремонты

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Семенюк подвел итоги работы предприятия в 2020 году и рассказал об основных инвестиционных проектах 2021-2024 гг. Впервые пресс-конференция прошла в онлайн формате.

В 2020 году «Азот», как и все предприятия, работал в условиях пандемии. В мероприятия по профилактике COVID-19 вложено 45 млн рублей. «Азот» ежегодно увеличивает объем инвестиций в производство и ремонты. Для сравнения, в 2018 году вложения составили 2,1 млрд рублей, в 2019-м – 2,8 млрд, в 2020-м – 3 млрд. План на 2021 год составляет 5,5 млрд рублей.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Директор завода рассказал журналистам об основных проектах 2020 года. На производстве аммиака внедрена мембранная установка выделения водорода системы MEDAL фирмы Air Liquide. Стоимость проекта - 240 млн рублей. Проведено техническое перевооружение отделения хранения и отгрузки аммиака - 47 млн рублей - и эстакады налива аммиачной воды - 42 млн рублей.

Начата реализация проектов: по техническому перевооружению агрегатов УКЛ-7 в цехе слабой азотной кислоты и увеличению производительности агрегата АС-72/2 в цехе гранулированной аммиачной селитры, его стоимость - 73 млн рублей; поверхностного вакуумного конденсатора агрегата аммиака №2 - стоимость составила 154 млн рублей.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В 2021-2024 годах, при положительной динамике цен на рынке, планируется направить 9,9 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов. Помимо поддержания в исправном состоянии производственных фондов в развитие новых производств удобрений: NK (нитрат калия) – 4 млрд 788 млн рублей, NS (аммиачная селитра с серой) – 1 млрд 516 млн рублей.

Прорабатывается вопрос о рентабельности строительства своей установки обессоливания воды в цехе ПВСиТК. При положительном решении будет выделен 1 млрд рублей. На производство UAS-удобрений в цехе карбамида 410 млн рублей. На трансформацию процессов погрузки в цехе карбамида для повышения вариативности способов отгрузки и устойчивости продаж 276 млн рублей.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

На природоохранную деятельность в 2020 году филиал «Азот» затратил 142 млн рублей. Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов. В области реализации социальной политики в декабре 2020 года принят новый коллективный договор. За отчетный период 2018-2020 гг. «Азот» направил на финансирование льгот и гарантий для сотрудников 454 млн рублей. В Пермском крае «Азот» входит в тройку лучших предприятий химической отрасли по уровню оплаты труда. Средняя заработная плата в 2020 году составила 65 тыс. рублей.

Из года в год выделяются значительные средства на деятельность заводского совета ветеранов, молодежной организации «Лига Лидеров». Действует программа «Молодые специалисты».

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Семенюк. Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- В 2020 году выполнена большая работа в рамках инвестиционной деятельности и проведения ремонтов. Компания «УРАЛХИМ» заинтересована в повышении эффективности и развитии производства, получении новых нишевых продуктов. Вложение значительных средств позволяет нам вовремя проводить техническое перевооружение, расширять продуктовую линейеку.

Среди важных улучшений 2020 года – рост на «Азоте» средней заработной платы. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы сохранили рабочие места, особое внимания уделив здоровью работников. Приоритеты 2021 года можно обозначить так: стабильная работа, безопасность, развитие и информационная открытость.