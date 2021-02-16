В Перми начали регистрировать на городской лыжный спринт «Ёлки. Пермский период»

Фото: страница ВК "Елки. Пермский период".

Соревнования лыжников с таким названием пройдут в Перми в третий раз. В этом году они стартуют 13 марта в Мотовилихинском районе.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, в этом году регистрацию открыли для 700 бегунов на лыжах, так что следует поторопиться – она может быть закрыта досрочно.

Если этого не случится, индивидуальные участники смогут зарегистрироваться до 11 марта на портале умный-спорт.рф, где также можно посмотреть положение о соревнованиях. Командам лыжников предлагают пройти регистрацию через спортивную школу олимпийского резерва «Летающий лыжник», направив заявку по электронной почте также до 11 марта.

Как и в прошлые годы, к участию приглашают команды учреждений, предприятий и организаций. В составе команды должно быть двое мужчин и две женщины. Каждому участнику вручат стартовый пакет: бафф, нагрудный номер с булавками, спецпредложения от партнёров и спонсоров соревнований.

В этом году спринт пройдет в микрорайоне Городские горки – район соревнований будет ограничен односторонними проезжими частями улицы Макаренко, бульваром Гагарина и дорожным кольцом по улице Тургенева.

Все финишеры получат фирменные медали. Победителям и призёрам соревнований в дисциплине «свободный стиль-спринт» в каждой возрастной группе вручат дипломы и подарочные сертификаты от партнеров соревнований. Команды победителей и призёры соревнований в дисциплине «смешанная эстафета» кроме медалей получат дипломы и кубки. Команда-победитель получит 40 тысяч рублей – по 10 тысяч рублей на каждого участника.

Впервые лыжный спринт в центре города прошел в декабре 2018 года. Тогда в отборочном этапе на лыжной базе «Прикамье» приняли участие 542 спортсмена, 60 из них вышли в следующий этап. Также на лыжню вышли профессиональные спортсмены: олимпийские чемпионы Никита Крюков, Евгений Дементьев и бронзовый призёр Игр в Ванкувере, пермяк Николай Морилов. Победители тогда в спринте Ольга Царева из Республики Коми и Артур Петров из Югры. Второй лыжный спринт состоялся 1 марта 2020 года и собрал 572 участников.

Организаторами спринта выступают комитет по физической культуре и спорту администрации Перми и муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник».