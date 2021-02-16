Кристина Соломонова.
В колониях Прикамья прошел конкурс среди осужденных женщин под названием «А ну-ка, девушки!». Им предстояло пройти различные испытания.
В «Визитной карточке» конкурсантки представляли себя и выбранный костюм. В «Творческом конкурсе» участницы выступали с вокальными и хореографическими номерами, играли на музыкальных инструментах, исполняли пантомимы, декламировали стихи и многое другое.
Алиса Стрельцова.
В конкурсе оценивались творческие способности, художественный уровень и красочность номера, оригинальность, артистичность, исполнительское мастерство, гармоничность использованного в номере музыкального сопровождения.
В конкурсе «Страна» каждая участница в национальном костюме рассказывала о выбранном ими субъекте Российской Федерации, исполнив элементы национальных танцев, эпоса и музыки на основе этнической культуры, фольклора, истории и национальных традиций.
Наталья Мирошникова.
В «Модном показе» девушки демонстрировали костюм, выполненный собственными руками, а в «Хозяюшке» - кулинарные способности.
Комиссия ГУФСИН посмотрела выступления участниц, занявших первые места в каждом учреждении. По итогам конкурса первое место заняла осужденная колонии-поселения №26 Кристина Соломонова (г. Кизел), второе место присвоили осужденной ИК-32 Алисе Стрельцовой (г. Пермь), а третье место у осужденной ИК-28 Натальи Мирошниковой (г. Березники).