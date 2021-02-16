Третий мост через Каму в Перми обойдется в 43.5 млрд рублей

Третий мост через Каму планируют возводить в 2024-2027 годах. Фото: архив "КП"

Расходы на строительство третьего моста через Каму в створе улицы с Крисанова и подходов к нему оцениваются в 43,59 млрд рублей. Об этом рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры. Проектно-изыскательские работы, по его словам, запланированы на 2022-2023 годы, строительство – на 2024-2027 годы.

Как сообщает издание Business-Class, министр также назвал параметры объекта: эксплуатационная длина мостового перехода составит 4,9 км, протяженность съездов и двух транспортных развязок – 7 км. Алякринский отметил, что в дальнейшем планируется структурировать инвестиционный проект для его реализации в формате государственно-частного партнерства.

Мост в створе улицы Крисанова с подходами к нему предлагается включить в перечень автодорожного строительства Пермского края.