В Пермском крае в - 35 проходят съемки триллера «Подельники»

Ярослав Могильников. Фото: кинокомпания «ПермКино».

В Пермском крае, в селе Кын, начались съемки триллера «Подельники», режиссер Евгений Григорьев.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, рассказывающих о 10-летнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца. Преступник остается безнаказанным, но окружающих такое положение дел не беспокоит. Кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей.

В фильме играют Юрий Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Часть актеров съемочная группа также нашла в селе Кын и еще часть – в Лысьве. Роль главного героя – 10-летнего мальчика, исполнит житель Лысьвы Ярослав Могильников.

«Референсом в визуальном решении фильма служили картины Брейгеля. Нам пришлось потрудиться, чтобы отыскать Брейгеля в русской деревне. Ожившие полотна художника нашлись только в 350 километрах от Перми в селе Кын. Уже после утверждения локации оказалось, что медвежий миф, заложенный в сценарии, издавна существовал именно в этом месте», - рассказала о месте съемок продюсер Ольга Ерофеева.

Первая неделя съемок совпала с аномальными морозами в Пермском крае – группа снимает в экстремальных погодных условиях при температуре до -35 и ветре. На морозе замерзает оборудование, камера, мониторы, не настраивается фокус. Съёмки проходят в недоступных для автотранспорта местах, куда можно доехать только на снегоходе зимой и на лодке летом.

В кинотеатрах фильм выйдет в конце 2021 года.