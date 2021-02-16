«Двое сгорели, один выжил». В Пермском крае мужчина поджог бытовку с напарниками

Место происшествия. Фото: СКР по Пермскому краю.

В ночь на 15 февраля на территории делянки в районе села Тохтуева Соликамского района во время пожара в бытовке погибли двое работников, еще один получил ожоги.

На место выехали следователи, они выяснили, что трое жителей поселка Керчевский Чердынского района и житель Соликамска, приехавшие на работу, распивали спиртное, затем мужчины поругались. Тогда 38-летний житель поселка Керчевский взял бензин, разлил его внутри бытовки и поджог. Двое мужчин сгорели, спастись удалось 45-летнему рабочему. Он дошел до ближайшей лесопилки и рассказал о случившимся.

- Злоумышленник попросил своего брата приехать за ним и отвезти его в Соликамск, скрывшись таким образом с места происшествия, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В кратчайшие сроки следователи совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение подозреваемого, после чего он был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.