«Уралкалий» вошел в число лучших работодателей России

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Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. В 2020 году на участие в Рейтинге было подано около 900 заявок, а общее количество финалистов превысило 500 компаний, что почти в два раза выше показателя за 2019 год. События прошедшего года стали непростым испытанием для рынка труда, бизнеса компаний и их бренда работодателя, чем объясняется рекордное число участников Рейтинга и повышенное внимание к нему компаний и соискателей со всей России.

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики, проводится с 2010 года. Участие для любого работодателя бесплатно, необходимо лишь зарегистрироваться.

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей:

— готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);

— желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40%);

— данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20%).