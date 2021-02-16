В Пермском крае коронавирус обнаружили у 253 человек за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 44 138. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последней информации Роспотребнадзора, в Пермском крае выявили 253 новых случая коронавирусной инфекции за сутки.

Из них 36 человек проходят лечение в больницах, 217 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. 99 пациентов – это мужчины, 154 – женщины, среди заболевших 13 детей.

Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 77 в возрасте 50-64 и 63 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 44 138. Ежесуточный прирост больных составил 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 15 февраля – 0,97).