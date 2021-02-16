Родственники осужденных в Пермском крае жалуются, что не могут попасть к ним на длительные свидания

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В редакцию «Комсомольской правды» обратились родственники осужденных, которые отбывают наказание в пермских колониях. Они рассказали, что несколько недель пишут письма и звонят в ГУФСИН с просьбой разрешить им длительные свидания.

- Эпидемиологическая обстановка в Пермском крае лучше, чем в соседней Свердловской области, там уже сняли ограничения, почему нам не разрешают приезжать на длительные свидания, - спрашивают родственники осужденных.

Мы задали этот вопрос ГУФСИН России по Пермскому краю. Ответ пришел такой:

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на территории Прикамья с целью недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди лиц, содержащихся в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю, с 12 ноября 2020 года и до особого распоряжения во всех учреждениях УИС региона приостановлено предоставление длительных свиданий с родственниками.

В настоящее время в исправительных учреждениях Прикамья среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных не зарегистрировано случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Понимая важность поддержания социально-полезных связей в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю с 27.01.2021 было возобновлено проведение краткосрочных свиданий, а также шире используется практика предоставления осужденным телефонных переговоров со своими родными и близкими. Общение может происходить ежедневно, ограничивается только его продолжительность, которая не должна превышать 15 минут. Данная услуга сегодня весьма востребована среди лиц, отбывающих наказание в Прикамье. Кроме этого, в большинстве учреждений установлены терминалы, позволяющие организовывать видеосвидания осужденных с родственниками. Они также приравниваются к телефонным переговорам, количество которых сегодня законодательством не ограничено.

Вопрос о возобновлении длительных свиданий в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю будет рассмотрен при стабилизации эпидемиологической обстановки в Пермском крае.

Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись ко всем ограничительным мероприятиям, направленным на недопущение возникновения и распространения коронавирусной инфекции в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю».