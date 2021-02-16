Пермский спектакль претендует на пять «Золотых масок»

Фото: Сергей Харин.

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» (12+), поставленный в пермском Театре-Театре по пьесе Саймона Стивенса, претендует на престижную театральную премию «Золотая Маска» в пяти номинациях.

Сама постановка номинируется как «Лучший спектакль малой формы», Александр Гончарук претендует на «маску» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Кристофера, Данил Чащин – в номинации «Работа режиссера», Дмитрий Разумов – в номинации «Работа художника» и Евгений Козин – в номинации «Работа художника по свету».

Показать «Загадочное ночное убийство собаки» в Москве, как это произойдет с другими спектаклями-номинантами, невозможно – сложная механика сцены Пермского театра не имеет аналогов ни в одном театре столицы. Поэтому жюри «Золотой Маски» само приедет в Пермь, чтобы оценить постановку. Спектакли пройдут 17, 18 и 19 февраля в 19.00.

Напомним, церемония вручения премий состоится в Москве 22 апреля на сцене концертного зала «Зарядье».