В Пермском крае бывшая глава поселения получила 9 лет колонии за взятку

Общая сумма взяток, которые получила осужденная - более 380 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Губахе осуждена бывшая глава Шахтинского сельского поселения Кизеловского муниципального района Пермского края. Ранее судимая за мошенничество 63-летней женщина признана виновной по статье «мелкое взяточничество» и «получение взятки главой местного самоуправления» а также в «получении взятки, в крупном размере».

С 2015 по 2017 годы она, занимая должность главы Шахтинского сельского поселения, лично получила взятки в крупном размере, а также мелкую взятку на общую сумму более 380 тысяч рублей.

Деньги женщина получала за предоставление списков с персональными данными местных жителей, имеющих право на получение социальной выплаты на переселение из ветхого жилья, за предоставление справок о регистрации по месту жительства и на получение социальных выплат.

- Осужденной назначено наказание - 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 7 миллионов рублей, а также лишением права занимать определенные должности на срок 6 лет, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Приговор не вступил в законную силу.

Взяткодатель освобождена от уголовной ответственности.