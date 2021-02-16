В Пермском крае родной отец изнасиловал дочь

В Лысьве следователи задержали 50-летнего местного жителя за изнасилование дочери.
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В Лысьве следователи задержали 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании своей совершеннолетней дочери.
«27 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил изнасилование совершеннолетней дочери. На время расследования уголовного дела судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает СКР по Пермскому краю.
Известно, что обвиняемый раньше неоднократно судим.
Уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.