В Пермском крае родной отец изнасиловал дочь

В Лысьве следователи задержали 50-летнего местного жителя за изнасилование дочери. Фото: архив "КП"

В Лысьве следователи задержали 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании своей совершеннолетней дочери.

«27 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил изнасилование совершеннолетней дочери. На время расследования уголовного дела судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает СКР по Пермскому краю.

Известно, что обвиняемый раньше неоднократно судим.

Уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.