В Перми окончены поиски 14-летней девочки с тату на запястьях

Школьница нашлась живой. Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски 14-летней школьницы. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили 15 февраля, что девочка ушла из дома на Гайве 10 дней назад и пропала.

«Днем школьница ушла из дома на улице Репина, 66 и с тех пор ее никто не видел», - рассказали волонтеры. Спустя несколько часов стало известно, что девочка нашлась живой, с ней все в порядке.

Кстати, волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 43-летнюю жительницу Чусовского района Светлану Галимову.

Светлана пропала во вторник, 9 февраля. В этот день она вышла из дома по улице Гагарина в поселке Скальный и исчезла. Волонтеры сообщают, что женщина может находиться в любом городе края.