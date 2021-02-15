В Перми пропала 14-летняя девочка с тату на запястьях

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Пермские волонтеры объявили розыск 14-летней Камили Имашевой, которая пропала на Гайве 5 февраля. Днем школьница ушла из дома на улице Репина, 66 и с тех пор ее никто не видел.

В пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили приметы пропавшей. Она выглядит немного старше своего возраста, на вид ей 15-16 лет, она стройная и худощавая, у нее карие глаза и темные волосы, роста невысокого – не выше 170 сантиметров.

В тот день она была одета в розовую курточку и такого же цвета шапочку, была обута в черные угги.

На запястьях обеих рук девочки татуировки в виде знака бесконечности.

Всех, кто что-то знает о том, где может находиться пропавшая, просят позвонить по телефонам: 204-49-04 или 102.