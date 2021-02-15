Изнасиловал дочку знакомой: жителя Прикамья приговорили к 9 годам

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Лысьве 51-летнего местного жителя судили за сексуальное насилие над несовершеннолетним ребенком. Его знакомую не смутило то, то его уже не раз судили, и она оставила насильника наедине со своей дочкой.

- Воспользовавшись отсутствием дома своей знакомой, он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь, а также совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Суд приговорил виновного к 9 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 2 месяца.

Осужденный еще может обжаловать приговор.