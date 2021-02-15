В праздники в Пермском крае изменится расписание электричек

Фото: архив "КП".

- В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 22 февраля, и переносом рабочего дня на субботу 20 февраля, в Пермском регионе Свердловской железной дороги изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов, - сообщили в Пермской пригородной компании.

В период с 19 по 23 февраля изменения затронут следующие поезда:

С изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться в пригородных кассах, на сайте АО «ППК», в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород».