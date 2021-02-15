«Треснул лапой по камере». В заповеднике Пермского края медведю не понравилось, что его снимают

Медведь в Вишерском заповеднике.

Кадры из жизни Вишерского заповедника разместили его сотрудники в Facebook. На них фотоловушка запечатлела медведя,которому не понравилось, что его снимают.

Они рассказали историю, как зверь, увидев незнакомый предмет на дереве, решил его изучить. Подошел к нему и треснул лапой. Камеру устанавливали летом, в июле 2020 года. Сейчас научный сотрудник Сергей Зимин ходил в командировку в тайгу и только что принес флешку с фотоловушки.

«Сначала фотоловушку установил научный сотрудник заповедника Сергей Зимин. Он их постоянно устанавливает на территории Вишерского заповедника для съемок заповедных зверей в естественных условиях жизни. А потом пришел медведь. Он заметил фотоловушку, подошел ближе и что-то ему не понравилось. То ли место для ловушки, то ли под каким углом съемка проводилась, то ли дисбаланс по свету. И он лапой тресь по камере! "Все, нет у нас больше этой фотоловушки!", - подумал Зимин, осматривая видео. "Все!", - подумал медведь, уходя от ловушки. Сейчас в правильном балансе будет снимать. И снимает! Ловушка в порядке, медведь запечатлен во время настройки камеры, научный сотрудник заповедника Сергей Зимин рад уникальным кадрам», - рассказали сотрудники Вишерского заповедника.

Момент в начале видео, где кадр затемняется - лапа медведя.