«Помогите, я сломал обе ноги». В Прикамье произошло ЧП с кайтером

Спасатели доставили мужчину на снегоходе до автомобиля "скорой". Фото: Кунгурская служба спасения.

14 февраля в районе деревни Кондратово случилось происшествие с кайтером. Кайт - это большой управляемый воздушный змей, предназначенный для передвижения человека по поверхности воды или по снегу (Википедия).

Местные жители и автомобилисты довольно часто видят кайтеров в районе Западного обхода, рядом с Кондратово. Любителей этого вида спорта парят в воздухе на высоте нескольких десятков метров.

Минувшим днем один из них неудачно приземлился и сломал обе ноги. Хорошо, что с собой был телефон. Двигаться мужчина не мог, он позвонил спасателям, чтобы те донесли его до машины «скорой». Спасателям пришлось добираться до пострадавшего на снегоходе, так как упал он в поле, далеко от дороги. На месте они наложили на обе ноги шины и доставили мужчину к машине медиков, которые отвезли его в больницу.