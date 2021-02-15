В Пермском крае пропала 43-летняя Светлана Галимова

Светлана Галимова. Фото: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 43-летнюю жительницу Чусовского района Светлану Галимову.

Светлана пропала во вторник, 9 февраля. В этот день она вышла из дома по улице Гагарина в поселке Скальный и исчезла. Волонтеры сообщают, что женщина может находиться в любом городе края.

Приметы

Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, светло-русые до плеч волосы.

Была одета в болоньевый костюм черно-белого цвета, серые ботинки.

Особые приметы - носит очки.

Всех, кто обладает какой-либо инофрмацией о местонахождении Светланы, просят сообщать по телефонам: +7(342)241-36-40 - БРНС; 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-982-46-58-433 - инфорг Людмила или 102.