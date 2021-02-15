Из Прикамья на фестиваль «Театральное Приволжье» отправятся «Ревизор» и «А зори здесь тихие…»

Фото: краевое правительство.

В Приволжском округе стартует фестиваль детских и молодежных театральных коллективов ПФО «Театральное Приволжье». Впервые он состоялся в 2019 году - в Год театра по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Прикамье тогда представляли студенческий театр ПНИПУ «17 скрипка» и коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из поселка Яйва.

На этот раз в фестивале примут участие победитель конкурса «На улице мира» Пермский молодёжный театр при ПГНИУ и обладатель главного приза III Межрегионального конкурса школьных театральных объединений «Моя игра» -театральная студия «Овация» из Соликамска.

- Мы покажем спектакль «Р» по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» (Режиссер: Рузманов Ростислав Юрьевич), - рассказали в театре политеха. – Наша постановка не станет пересказом одной из самых знаменитых комедий Николая Васильевича Гоголя. В ней будут новый сюжет, новые перипетии и новые отношения героев.

Юные артисты из Соликамска представят на суд зрителей и жюри спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б. Л. Васильева (Режиссер: Безхлибяк Ольга Васильевна).

Жители Прикамья могут поддержать земляков лайками на официальном youtube-канале фестиваля - видеоверсии спектаклей-победителей региональных этапов опубликованы на сайте проекта театральноеприволжье.рф. Там же можно будет посмотреть лучшие театральные постановки Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей.

Финал фестиваля пройдет в марте этого года. Финалистам вручат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля. Обладатели первого места получат 200 тысяч рублей, второго — 150 тысяч, третьего — 100 тысяч рублей.

НАША СПРАВКА

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов ПФО «Театральное Приволжье» впервые состоялся в 2019 году. Уникальный проект был реализован в Год театра по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В конкурсе участвовали 483 коллектива и 7 тысяч юных актеров.

Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тысяч голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие.