В Пермском крае выявили 258 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. По данным надзорного ведомства в регионе выявили 258 новых случаев заражения COVID-19: 72 человека проходят лечение в больницах, 186 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Из новых заболевших 92 - мужчины, 166 – женщины, среди них 12 детей. Ежесуточный прирост больных составил 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 14 февраля – 0,97). Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 43 885, - сообщили в Роспотребнадзоре.