Почти половина россиян не планируют страховать здоровье в путешествиях

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк выяснил, что 42% россиян не планируют страховать здоровье в путешествиях в 2021 году. Однако 58% жителей крупных городов намерены застраховать подобные риски, показал опрос. Каждый третий респондент хотел бы отправиться за рубеж, большинство сейчас рассматривают путешествия по России.

Главной причиной отказаться от страховки участники опроса назвали отсутствие рисков — так считают 41% россиян, не страхующих здоровье в путешествиях. Еще 34% заявили, что у них нет для этого свободных денежных средств, а 11% уже застрахованы. При этом каждый десятый участник опроса просто не знал о наличии такой возможности.

«Страхование здоровья в путешествии — это полезная привычка, которая помогает быть готовым к любым неожиданностям, — отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске. — Принято считать, что подобные риски стоит учитывать только при поездке за рубеж, но это не так — продумать возможные медицинские расходы нужно в любой поездке. Сейчас оформить медицинский полис можно полностью онлайн, например, в Райффайзен-Онлайн подать заявку на страховку можно в два клика».