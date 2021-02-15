Более 100 домов останутся без воды на этой неделе в Перми

Воды в домах не будет сутки. Фото: архив "КП"

Жители Индустриального района Перми на этой неделе останутся без водоснабжения. Планово-ремонтные работы будут проходить на улице Карпинского. Воды в домах не будет сутки: с 13.00 – 20 февраля, до 13.00 - 21 февраля. Запастись водой стоит жителям домов по адресам:

Свиязева, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 25, 26, 26А, 2А, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58, 8

Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 33, 6, 8

Карпинского, 109, 125

Глинки, 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 54, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82

Рязанская, 103, 105

Чердынская, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 5, 6, 7А.