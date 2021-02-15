В Пермский край возвращаются 30-градусные морозы

Со вторника 16 февраля вновь похолодает. Фото: архив "КП"

После небольшой оттепели, которая наблюдалась в минувшие выходные, в Пермский край вновь придут аномальные морозы.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник 15 февраля будет облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха выровняется по всему краю: ночью будет –20, –14°С, днем –15,–10°С.

Со вторника 16 февраля вновь похолодает. Мороз, когда температура воздуха понижается ниже –30°С, вернется в регион в среду, и продлится до конца недели. По предварительному прогнозу отрицательная аномалия средней суточной температуры воздуха превысит 12°С и более.