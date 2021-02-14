Новые случаи COVID-19 выявлены в 35 территориях Пермского края

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае зафиксировано 260 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях региона.

Традиционно на первом месте по числу заболевших столица Прикамья, где выявлено 113 человек с коронавирусом. Второе место занял Чусовской городской округ, в котором заболели 17 местных жителей. Третье место по заболеваемости разделили между собой сразу три территории: Березники, Добрянский городской округ и Пермский муниципальный район. В каждом из них обнаружено по 13 инфицированных.

В Лысьвенском городском округе - 12 жителей с COVID-19. По 6 заболевших обнаружено в Кудымкарском муниципальном округе и Соликамском городском округе. В Губахе, как и в Горнозаводском городском округе коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 человек.

По 4 человека с коронавирусом зафиксировано в Чайковском, Кунгуре, Александровском и Еловском муниципальных округах, а также в Нытвенском и Очерском городских округах. Еще на 3 новых пациента с COVID-19 стало больше у врачей Кудымкара, Березовского муниципального округа, Осинского и Чернушинского городских округов. Помимо этого, по 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в ЗАТО Звездный, Частинском муниципальном округе, Большесосновском и Кунгурском муниципальных районах, а также в Краснокамском и Суксунском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в девяти территориях: Кизел, Верещагинский и Октябрьский городские округа, Бардымский, Гайнский, Косинский, Ординский, Юрлинский и Юсьвинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 43627 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.