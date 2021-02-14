В Пермском крае пропала 17-летняя школьница

Фото: поисковой отряд "Регион59"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 17-летнюю Анжелику Козыреву. Она ушла из дома 20 января и исчезла. По информации «КП», девушка могла уехать из Соликамска в Пермь с 19-летним другом, последний раз ее видели около недели назад в центре Перми.

Девочка учится в 11 классе, за ее судьбу переживают не только родители, но и классный руководитель и одноклассники.

- Ее телефон не отвечает, скорее всего она поменяла сим-карту, - говорит тетя девочки Ирина. – Родители написали заявление в полицию, но пока никаких новостей нет.

Приметы

Рост около 16- сантиметров, голубые глаза, темные со светлыми прядями волосы.

Была одета в бежевую куртку, черную шапку с изображением лисы, темные штаны, черные сапоги.

Особые приметы: проблемная кожа на лице - сильные прыщи.

Если у вас есть информация о местонахождении Анжелики, просьба позвонить по телефонам: 89223038135 - мама Светлана Александровна, 89824928366 – тетя жевушки Ирина, 8-922-31-41-112 и 8-950-474-84-41- волонтеры или по телефону 102.