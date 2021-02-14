«Пермь готова к большому баскетболу». Губернатор Пермского края посетил «Молот» перед Чемпионатом Европы-2022

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На отборочные матчи Евробаскета-2022 в Пермь приедут баскетболисты четырех стран. С 18 по 22 февраля на площадке УДС «Молот» за право играть в турнире сразятся баскетболисты сборных России, Эстонии, Северной Македонии и Италии – то есть все участники группы «В».

Накануне грандиозного спортивного события губернатор Пермского края посетил «Молот» и заявил, что Пермь готова к большому европейскому баскетболу.

- Проводить соревнования такого уровня – большая ответственность, особенно во время пандемии. Нужно обеспечить безопасность спортсменов, организаторов, зрителеи . Сегодня проверил готовность арены. Обновили некоторые помещения, сделали отдельныи вход для команд. Трибуны будут заполняться только на 50%, на входе каждому измерят температуру и дадут маску, будет проводиться регулярная дезинфекция дворца. Билеты на матчи еще есть в продаже. Уверен, каждая игра прои дет на достои ном уровне, а наши зрители в очереднои раз покажут, как в Перми любят баскетбол, - написал на своей странице в instagram Дмитрий Махонин.