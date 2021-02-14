Экстремальное похолодание: на Пермский край обрушатся три волны холода

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На Пермский край надвигается серьезное похолодание, уже на следующей неделе на регион обрушатся три волны холода. Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал, что ждать от погоды в ближайшую неделю.

- По интенсивности и продолжительности похолодание будет более масштабным, чем на этой неделе, - предупреждает синоптик, - И на сегодняшний день неизвестно, когда оно закончится. Пермский край ждет уникальное арктическое вторжение. Три волны холода, одна сильнее другой, вскоре накроют наш регион. С каждым днем морозы будут усиливаться. Экстремально холодными ожидаются дни с 18 по 20 февраля. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 15 градусов. В Перми столбик термометра будет опускаться до -30 градусов ночью и до -23 днем. По краю будет -35...-38 градусов ночью и -20...-25 в дневные часы.

Однако синоптик успокаивает, что ощущать морозы мы будем не так сильно.

- Во-первых, будет безветренно, а во-вторых, сейчас наблюдается выраженный дневной прогрев, поэтому ощущаемая температура будет выше температурных значений. Если бы подобное арктической вторжение произошло, к примеру, в середине января, то температура могла опуститься до -40 градусов в Перми и до -45 по краю.