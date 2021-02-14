На трассе М-7 «Волга» в Пермском крае образовалась огромная пробка

Фото: Подслушано Нытва/ВКонтакте

С вечера 13 февраля на федеральной трассе М-7 «Волга» образовалась огромная пробка из грузовиков. Очевидцы в социальных сетях публикуют видео дорожного коллапса и сообщают, что в районе деревни Шумихи Нытвенского района скопились около 200 фур.

Из-за сильного, который начался вечером 13 февраля большегрузы не могут поднять в горку. По данным сервиса «Яндекс.Карты» пробка растянулась на несколько километров.

Фото: «Яндекс.Карты»

Напомним, обильные осадки внесли корректировку и в работу пермского аэропорта - на несколько часов аэропорт «Большое Савино» приостановил посадку и вылет нескольких рейсов. Сейчас все службы аэропорта переведены в усиленный режим работы. Аэропорт готовится принять все рейсы, которые были перенаправлены в другие аэропорты и обеспечить вылет задержанных бортов из Перми.