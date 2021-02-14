В Пермском крае на пожаре погиб человек

Фото: 63 ПСЧ 27 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю/ВКонтакте

Поздней ночью, 13 февраля, в частном доме по улице Черняховского в поселке Углеуральский произошел пожар. Загорелся сам дом, баня и надворные постройки.

- В 03:17 по прибытию пожарных были приняты меры к тушению. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. К сожалению есть погибший. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пожарно-спасательной части № 63

На пожар реагировали 19 человек личного состава и 4 единицы техники.