- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 14 февраля, из-за непогоды задерживается вылет ряда рейсов из аэропорта «Большое Савино». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщает надзорное ведомство, произошла задержка 5 рейсов авиакомпаний "Победа", "S7" и "Россия" по маршрутам:

- З66 Пермь - Сочи;

- 434 Пермь - Москва;

- 570 Пермь - Санкт - Петербург;

- 6582 Пермь - Санкт-Петербург;

- 1160 Пермь - Москва.

- На рейсы зарегистрировано 832 пассажира, из них 62 несовершеннолетних. С целью контроля за предоставлением представителями авиакомпаний необходимых услуг пассажирам в аэропорт выехал Пермский транспортный прокурор, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.