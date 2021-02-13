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Происшествия

Пьяный водитель сбил насмерть 9-летнего мальчика, который катался на тюбинге в Пермском крае

Трагедия произошла в Чернушинском районе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое может грозить виновному - до 12 лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое может грозить виновному - до 12 лет лишения свободы.

Фото: архив "КП"

Трагедия, в результате которой скончался 9-летний мальчик из Пермского края, произошла 11 февраля в селе Есаул Чернушинского городского округа. Сейчас возбуждено уголовное дело (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы, - Ред.), следователи выясняют причины этого смертельного ДТП.

- Житель села Есаул, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на 9-летнего ребенка, который в это время скатился с обочины на проезжую часть. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Для расследования всех обстоятельств ДТП, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия.

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