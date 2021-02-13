Опубликовано фото с места ЧП на Усьвинских столбах, где упала в ущелье туристка из Тюмени

Фото с места спасательной операции по подъему на поверхность упавшей в ущелье туристки из Тюмени: МЧС России по Пермскому краю.

Сотрудники МЧС опубликовали фото с места спасательной операции по подъему на поверхность упавшей в ущелье туристки из Тюмени.

ЧП, напомним, произошло утром 13 февраля в Чусовском городском округе Пермского края.

- Женщина упала на наших глазах в узкое ущелье, что с ней нам непонятно, мы не видим ее, - позвонили около 10 часов утра дежурному диспетчеру ЕДДС туристы незарегистрированной группы.

На место происшествия выдвинулись спасатели со специальным снаряжением. Им удалось добраться до пострадавшей. Женщина жива, но получила множественные переломы.

В спасательной операции по ее подъему принимают участие пять сотрудников Пермской краевой службы спасения, которые добирались до места на снегоходах. А в Усьве к ним присоединись трое спасателей из Чусового.

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