«В квартире нашли труп». Пермячка не смогла попасть к маме домой и вызвала спасателей

Хозяйка не реагировала на стук и звонки, квартиру пришлось вскрывать. Фото: Андрей КАРА

Вечером в пятницу, 12 февраля, в службу спасения позвонила пермячка и попросила помощи. На протяжении нескольких часов она пыталась дозвониться до своей 67-летней матери, пришла к ней в дом, стучала, звонила, но женщина двери так и не открыла.

Дверь была закрыта изнутри на замок, и спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли замок. После осмотра помещения в квартире был обнаружен труп хозяйки.

- Чтобы установить причину смерти, назначена экспертиза, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.