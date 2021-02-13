«Нашли на сиденье подозрительный пакет». В Перми из-за забывчивой пассажирки автобуса пришлось вызывать полицию

Забытый пакет осмотрели кинолог со служебной собакой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми забывчивая пассажирка автобуса, оставив в салоне пакет с личными вещами, устроила настоящий переполох. Кто-то из пассажиров автобуса № 3, следующего по маршруту Пермь I – Нагорный, сообщил кондуктору о подозрительном черном пакете, лежащем на сиденье.

Водитель остановился, высадил всех пассажиров и вызвал на место сотрудников полиции. Забытый пакет осмотрели кинолог с собакой и сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что внутри – личные вещи пассажирки. С помощью соцсетей кондуктор нашла хозяйку и сообщила ей о найденных вещах.

Когда забывчивая пермячка приехала за своим пакетом, ей пришлось давать объяснения в полиции.